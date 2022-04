Giovanni Zarrella: Sein dunkeltes Geheimnis wurde gelüftet

"Typische Beleidigungen waren auch, wenn der Lehrer zu dir gesagt hat: 'Ja, ich weiß, bei dir muss ich mit schlechten Noten aufpassen, sonst kommt die Mafia'. Alle haben natürlich gelacht." Er litt schweigend vor sich hin. "Im Nachhinein denkst du schon, das sind so die Klischees, die an einem hängen und kleben. Meine Eltern mussten sich in ihrer Pizzeria auch üble Spüche anhören." Trotz alledem ist Giovanni dankbar, dass er hier eine Chance bekommen hat, Karriere zu machen.