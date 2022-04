Giovanni Zarrella & Jana Ina Zarrella: Ihr Glück ist am Erfolg zerbrochen

Wie Jana Ina nun offenbart, ist Giovanni vor seinen großen Shows im "ZDF" manchmal enorm kratzbürstig! So sollen seine Nerven vor den "Giovanni Zarrella Shows" teilweise so blank liegen, dass seine Frau wie auf rohen Eiern balancieren muss. Jana Ina offenbart bei "Verstehen Sie Spaß": "Der ist wirklich eine Woche vor der Show manchmal leicht unerträglich, weil er so aufgeregt ist." Autsch! Ehrliche Worte, die einen unerwarteten Einblick in das Eheleben von Giovanni und Jana Ina geben! Der Haussegen hängt deswegen dennoch nicht schief. Ganz im Gegenteil sogar! Jana Ina kann auch nach 18 Jahren Liebe nicht genug von ihrem Traummann bekommen! Die Beauty fügt abschließend hinzu: "Aber ich muss sagen, Giovanni hat diesen George-Clooney-Faktor. Das ist so wie ein guter Wein. Also ich muss sagen, ich habe so ein bisschen ein Überraschungsei geheiratet. Der wird immer hübscher, muss ich sagen, bin ich immer verliebter." Mehr Gefühle gehen wohl kaum!