Giovanni Zarrella: Selbstzweifel! "Das geht an einem Menschen wie mir nicht einfach so vorbei."

"Es ist der härteste Trip meines Lebens", beschreibt Giovanni Zarrella seinen Job als Juror bei "The Voice of Germany". Und das geht an dem erfolgreichen Entertainer keinesfalls spurlos vorbei. Zerbricht er an seinen Selbstzweifeln? Bei Giovanni Zarrella liegen die Nerven blank. Bei der Casting-Show will so gut wie kein Gesangs-Talent in sein Team kommen. Die Teilnehmer wollen sich lieber einen Platz bei Shirin David, Ronan Keating oder den Kaulitz-Brüdern sichern.