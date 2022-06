Giovanni Zarrella & Jana Ina Zarrella: Jetzt sprecht er erstmals von der Trennung

Laut Giovanni Zarrella waren die ersten Beziehungsmonate für ihn mit Jana Ina alles andere als leicht. So gibt er bei der "MDR"-Talkshow "Riverboat" zu verstehen: "Ich wollte ihr natürlich die Welt zu Füßen legen und hatte aber Angst, dass ich dann das irgendwie nicht kann, oder ich wusste nicht, mit welchen Mitteln oder wie ich der starke Mann an ihrer Seite sein und bleiben kann." Wow! Ehrliche Worte die man so von Giovanni gar nicht vermutet hätte! Doch zum Glück konnte der Sänger diese Zweifel schnell ablegen. So fügt er abschließend hinzu: "Aber wir haben es zusammen gemacht, Gott sei Dank." Der Rest ist Geschichte ...