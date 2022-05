Giovanni Zarrella & Jana Ina Zarrella: Trennung! Sie war seine größte Stütze

Laut Giovanni hat er seine Jana Ina nämlich definitiv zu der schwersten Zeit seines Lebens kennengelernt. So berichtet er nun gegenüber "t-online": "Wir haben unsere Beziehung zu einem richtig schlechten Zeitpunkt begonnen. Bro'Sis hatten sich gerade getrennt und ich kam als Sänger nicht mehr auf die Beine. Jana Ina und ich haben also in einem absoluten Tal gestartet. Danach konnte es nur bergauf gehen." Wow! Ehrliche Worte, die zeigen: Jana Ina war nach der Trennung von "Bro'Sis" das Beste, was Giovanni passieren konnte. Der Sänger ergänzt: "Ich durfte so ein Hoch erleben. Dann wurde mir alles wieder weggenommen. Es war sicherlich die dunkelste Zeit meines Lebens." Doch Jana Ina konnte diese schlimme Zeit mit Giovanni zum Glück hinter sich lassen. Der Rest ist Geschichte ...