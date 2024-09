Giovanni Zarrella: Versteckte Botschaft - Kriselt es schon wieder mit Jana Ina?

Nach der Geburt ihres Sohnes 2008 hatte das Paar schon einmal eine schwierige Zeit. "Tag für Tag haben wir uns mehr voneinander entfernt. Irgendwann kam der Punkt, an dem unsere Ehe in Gefahr war und Giovanni sagte: 'Ich denke, es ist besser, wenn ich ausziehe'", so Jana Ina.

Doch auch jetzt scheint das Leben für beide alles andere als einfach zu sein. Giovanni ist wegen seines großen Erfolges mit "Die Giovanni Zarrella Show" oft nicht zu Hause bei seiner Frau. Giovanni scheint sich dessen bewusst zu sein und sagt nachdenklich: "Man muss sich selbst viel hinterfragen. Nicht dieses 'Ich brauche das, um glücklich zu sein'. Sondern: 'Was braucht auch mein Partner, um glücklich zu sein?'" Hoffentlich ist das nicht nur ein Lippenbekenntnis.