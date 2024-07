Gisa Zach: "Meine beste Zeit ist jetzt!"

Dass Gisa gelernt hat, sich und ihre Körper zu lieben, konnte man vor Kurzem erst im "Playboy" bestaunen. Doch dafür arbeitet sie auch hart: "Es war mir immer schon wichtig, schlank zu sein. Teilweise habe ich dafür auch Dinge getan, die nicht ganz gesund waren. Ich bin eine von vielen Frauen, die in der Vergangenheit unter Essstörungen litten. Ich habe immer mit meinem Körper gehadert. Auch diese Selbstzweifel konnte ich glücklicherweise inzwischen ablegen. Zum ersten Mal in meinem Leben hungere ich nicht mehr und esse, worauf ich Lust habe. Ich ernähre mich gesund, aber ich stresse mich nicht mehr, wenn ich doch mal sündige. Ich mache aber immer noch sehr viel Sport und achte auf meine Figur, weil es mir wichtig ist", erzählt die 50-Jährige.

Für ihre 50er hat Gisa einen besonderen Wunsch: "Ich wünsche mir, dass ich weiter meinen Weg gehen kann und mutig sein darf. Ich hoffe, dass mir das Leben noch lange Zeit immer wieder Herausforderungen schenkt, an denen ich wachsen kann. So war es auch mit dem 'Playboy'-Shooting: Ich habe mich nicht selbst dafür beworben, sondern es kam ganz überraschend die Anfrage. Ich freue mich auf alles Neue, was noch passieren wird und an dem ich noch wachsen darf."