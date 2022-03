Gisele Bündchen & Tom Brady: Ehe-Krise

Die Umzugskisten waren bereits gepackt, um auf der Privatinsel Indian Creek in Florida den neuen Lebensabschnitt ohne Profi-Sport einzuläuten. Doch zu früh gefreut, Gisele! Denn nun erklärte Brady seinen Rücktritt vom Rücktritt: "In den vergangenen beiden Monaten habe ich festgestellt, dass mein Platz noch immer auf dem Feld ist und nicht auf der Tribüne", schrieb der Quarterback auf Twitter. Deshalb wolle er nun doch eine weitere Saison bei den Tampa Bay Buccaneers dranhängen! Schön fürs Team – blöd für Gisele. Denn die hockt nun ein weiteres Jahr ohne Mann zu Hause! Und jetzt auch noch auf einer (einsamen) Insel … Schon vor zwei Jahren gab Tom in einem Interview zu, seine Model-Gattin sei mit ihrer Ehe "nicht zufrieden". Gisele hätte "nicht das Gefühl, dass ich meinen Teil für die Familie leiste", so der Sportler. Und daran dürfte sich nichts geändert haben! "Schmerz ist ein Signal, das uns sagt, was wir ändern sollten", schrieb das Topmodel erst kürzlich auf Instagram. Klingt, als wolle sie vielleicht auch an der Aufstellung im Familien-Team etwas ändern! Also Vorsicht, Tom – sonst stellt dich am Ende deine Frau vom Platz …