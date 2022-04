Gisele Oppermann: Endgültiger Schlussstrich! Das Aus ist besiegelt

Das Problem nur: Ihre Fans waren völlig überrascht! Denn sie hat vergessen, sich von ihrer Community zu verabschieden und ohne Vorwarnung war der Instagram-Kanal plötzlich weg. Nun will Gisele Oppermann neue Wege einschlagen, sich nicht mehr mit Instagram & Co. beschäftigen, sondern vor allem viel Zeit mit ihrem Freund verbringen. Und auch beruflich steht einiges an: Abgedreht ist bereits das "Das große Promi-Büßen. Die Show soll im Sommer in SAT.1 ausgestrahlt werden - von der Bildfläche verschwindet Gisele Oppermann also nicht.

