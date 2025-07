Giulia Gwinn: Er trocknet ihre Tränen

Doch für Giulia ist der Traum noch nicht vorbei, sie kämpft weiter. Schon zweimal riss sie sich das Kreuzband, zweimal kämpfte sich die Führungsspielerin aus dem Tief zurück an die Spitze des Frauenfußballs – immer mit der Unterstützung durch ihren Liebsten. Auch jetzt, nach dem neusten Knie-Drama, weicht Conni nicht von Giulias Seite. Ob in guten oder schlechten Zeiten, auf ihren Conni kann Giulia zählen! Für ihn ist sie eben mehr als eine Top-Spielerin. Für ihn ist sie "my special one" – mit oder ohne EM-Titel…