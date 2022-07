Doch während die Influencerin auf Instagram offene und ehrliche Einblicke in ihr Leben auf und neben dem Platz teilt, blieb ein Kapitel stets verborgen: Die Liebe! Hat Giulia Gwinn einen Freund? Anfang 2022 ließ die hübsche Blondine endlich die Liebesbombe platzen und verriet, dass sie schon seit geraumer Zeit in festen Händen sei. "Ja, ich habe einen Freund, der spielt auch Fußball. Er ist Torwart in der 3. Liga. Auch wenn er am anderen Ende von Deutschland lebt, funktioniert es sehr gut. Da er auch in der Branche tätig ist, kann er es gut verstehen, wenn ich auch mal nicht so viel Zeit habe oder viel unterwegs bin", offenbarte sie in einer Fan-Fragestunde.