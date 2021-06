Giulia Siegel: Haar-Knaller! Sie hat eine neue Frisur

Leider können sich nicht alle Fans mit der Frisur anfreunden. Unter dem Video häufen sich bereits die bissigen Kommentare ihrer Insta-Follower:

"Diese Länge ist übertrieben. Sieht unnatürlich aus! Sorry!"

"Na ja, die Länge ist übertrieben. Dein echtes Haar braucht einen Schnitt von ungefähr 10 cm. Das Haar sieht schon sehr mitgenommen aus."

"So angeklebte Haare, stört das nicht?"

Die Kritik will Giulia so nicht akzeptieren. Einem Fan, der sie in den Kommentaren verteidigt, pflichtet sie fröhlich bei. Dieser erklärt nämlich, dass die Haarspitzen oft extra so ausgedünnt werden, damit der Übergang zu den Haar-Extensions besser aussieht. "Genau so ist es. Und nach dem Waschen ohne Produkte trockenföhnen damit sie griffig sind und die Quikkies [selbstklebende Extensions, Anm. d. Red.] nicht rutschen", so Giulia.