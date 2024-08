Giulia Siegel: Nach Mobbing-Vorwürfen - Jetzt spricht RTL

Giulia Siegel (49) musste das Dschungelcamp der Legenden am elften Tag verlassen. Ihren Rauswurf, für den gleich sieben Camper gestimmt hatten, hat die DJane alles andere als gut weggesteckt. Als ihr dann noch gesagt wurde, dass sie noch eine Nacht im Camp bleiben müsse, brechen bei Giulia alle Dämme.

Im Nachhinein ist für sie klar: Das, was ihre Mitstreiter:innen gemacht haben, war Mobbing. "Die Gruppe hat von Anfang an eine Allianz gebildet und mich zur Zielscheibe gemacht. Egal, was ich gemacht habe, es war immer falsch. Thorsten, Elena, Sarah, Gigi und Danni haben mich als Außenseiterin behandelt", sagte sie gegenüber "Bild".

Auch auf ihrem Instagram-Account beklagt sich die 49-Jährige, teilt Nachrichten von Zuschauer:innen, die ihre Ansicht teilen und spricht sogar vom "Dschungelcamp der Mobber-Legenden". Jetzt bezieht der Sender Stellung.