Giulia Siegel: Plötzlich spricht ihre Mutter von "Mobbing"!

Giulia Siegel (49) eckt mit ihrer Art bei der anderen Campern ordentlich an: Bei "Ich bin ein Star - Showdown der Dschungel-Legenden" flogen nun schon mehrfach ihretwegen die Fetzen. Am siebten Dschungel-Tag sagt ihre Mitcamperin Kader Loth (51) sogar, dass sie "einen widerlichen Charakter" habe. Jetzt kommt Giulia offenbar selbst an ihre Grenzen und weint im Dschungeltelefon. Für ihre Mutter Dunja (72) kaum zu ertragen! Sie verrät jetzt, was sie von dem Verhalten Giulia gegenüber hält ...