Kader Loth & Giulia Siegel: "So peinlich!" Der Streit eskaliert wegen einer Binde

In der neuen Folge, die bereits auf RTL+ abrufbar ist, wird Kader zur Teamchefin ernannt. Ihr erste Amtshandlung: Sie fordert ihre Mitstreiter auf, das Klopapier sparsam zu verwenden. Ein Unding für Giulia! Sie hatte zuvor beobachtet, dass Kader Klopapier verschwendet hat. "Dann habe ich eine Frage an dich, Kader. Du bist vorhin aus der Toilette rausgekommen und hast in Toilettenpapier was eingebunden. Was war das?", fragte sie vor der ganzen Gruppe nach. Kader druckst erst herum und offenbart schließlich: "Meine Binde war das!" Für Kader ist die Situation sichtbar unangenehm. "Es ist so peinlich! Es ist so ein intimes Thema! Dass ich das überhaupt erwähnen muss. Sie hat mich bloßgestellt, als jemand, der Papier geklaut hat", beschwert sie sich.