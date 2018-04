Giulio Arancio - Erst "Big Loser", jetzt "Superstar"!

In der Abnehmshow "The Biggest Loser" verlor Giulio Arancio 90 Kilogramm - doch erst bei "DSDS" fand der 25jährige sein Selbstvertrauen wieder...

DSDS 2018: Mega-Zoff! Die Situation eskaliert

Giulio Arancio: Endlich selbstbewusst

Er hat sich in die Herzen von Millionen Zuschauern gesungen. Giulio Arancio hatte es problemlos in den "DSDS“-Recall nach Südafrika geschafft und kämpfte um den Einzug in die Live-Shows. Leider vergebens, aber er sagte zum Abschluss: "Von mir hört ihr noch, tschüüüß!" Doch so "leicht" hatte es der Italiener nicht immer im Leben – im wahrsten Sinne des Wortes! Auch wenn ihn viele sicher nicht direkt erkannt haben: "Deutschland sucht den Superstar“ (samstags, 20.15 Uhr, RTL) ist nicht die erste Show, in der Giulio es allen beweisen will. Denn der Musiker zeigte sich 2015 schon einmal einem Millionenpublikum – und wog da noch mehr als 170 Kilo! "Vor drei Jahren hat sich mein Leben radikal geändert. Meine Mutter überredete mich, bei 'The Biggest Loser‘ teilzunehmen, und ich habe mich dort durchgebissen“, erinnert sich Giulio, als "Closer" ihn in seiner Heimat Köln besucht.

Giulio Arancio: "Komplett neuer Mensch"

"Wenn ich heute Fotos von damals sehe, muss ich mich manchmal noch kneifen. Ich bin ein komplett anderer Mensch.“ Seine Rettung? Sport und eine komplette Ernährungsumstellung. Wie zielstrebig Giulio ist, wird deutlich, als er "Closer" zahlreiche Tanz-Pokale zeigt. "Ich mache seit mehr als zehn Jahren Discofox, also auch schon in meiner dicken Phase. Trotzdem war ich bereits Vize-Sieger bei der deutschen Meisterschaft. Bewegen konnte ich mich schon immer“, sagt er mit einem Lachen. Dennoch: Das Abnehmen hat sich nicht nur für die Gesundheit gelohnt. "Seit einem halben Jahr bin ich glücklich mit meiner Freundin Nicole. Auch sie war bei 'The Biggest Loser‘. Es verbindet schon, dass man den gleichen Kampf durchgestanden hat.“ Auch woanders hat Giulio gekämpft – in Südafrika. Die Jury hatte er mit seinen ersten Auftritten überzeugt. Jury-Boss Dieter Bohlen (64) jubelte bereits: „Giulio, da kann ich nur sagen: Hammer! Hammer! Hammer!“ Und dieses Lob wollte er mit Leistung zurückzahlen, auch wenn es leider nicht geklappt hat: "Südafrika war ein Abenteuer. Einmal waren plötzlich zwei ausgewachsene Löwen direkt neben unserem Auto, als wir zum Auftritt fuhren. Das war recht angsteinflößend, aber auch irgendwie majestätisch.“

Giulio Arancio: So verliebt in seine Nicole!

Doch seine härteste Prüfung war die räumliche Trennung von Freundin Nicole, zumal die unmittelbar vor seinem Abflug ins Krankenhaus musste. "Ich hatte kaum Informationen, wie es ihr ging. Das war hart. Aber sie hat alles überstanden.“ Seine Nicole kann ihm nun zwar nicht mehr auf der Bühne zukubeln - aber was nicht ist, kann ja noch werden...