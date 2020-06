GNTM 2016: Welche Kandidatin gewinnt die elfte Staffel?

"Es gibt viel Neues in dieser Staffel", kündigte Heidi Klum an. Dazu gehören offenbar auch neue Regeln. In der diesjährigen Staffel wird es Battles geben, und die drei Juroren können per Buzzer entscheiden, welches Mädchen sie in ihrem Team haben wollen. Maximal zwölf Models pro Juror, Heidi Klum wird in keinem Team sein. Ein bisschen inspiriert von "The Voice" offenbar... Ein Vorschau-Trailer zeigte bereits, dass das neue Verfahren anscheinend zu wesentlich mehr Konkurrenz und Kampfgeist zwischen den Jury-Mitgliedern führen wird. Ein bisschen neuer Schwung dürfte GNTM ja auch nicht schaden...