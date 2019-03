GNTM 2019: Jetzt spricht Lena Klartext über die Prügel-Attacke!

Reddit this

In der gestrigen Folge von "GNTM" schlug Jasmin auf Lena ein. Jetzt meldete sich erstmals Lena zu dem Vorfall zu Wort...

Schock-Szenen bei "GNTM"! Während der Entscheidung eskalierte der Streit zwischen Jasmin und Lena. Plötzlich rannte Jasmin auf ihre Konkurrentin zu, prügelte auf sie ein - und riss ihr sogar die Extensions raus. Modelmama schmiss die Schlägerin sofort aus der Show. "Man kann sich mit Worten schlagen, aber man kann sich nicht mit Händen schlagen. Das darf man nicht machen", erklärte sie ihr.

Jasmin zeigt sich uneinsichtig

Schlechtes Gewissen! Nicht bei Jasmin! "Ich habe Lena geklatscht. Lena war zu frech. Ich habe Lena vor der Kamera geschlagen. Ich schlage keine Leute ohne Grund, ich schlage Leute auch nicht gerne. Aber ihr kennt die Respekt-Schelle. Das musste seine", rechtfertigte sie sich auf . Das Video wurde mittlerweile aber wieder gelöscht.

So geht es Lena nach der Prügel-Attacke

Jetzt sprach Lena erstmals über den dramatischen Vorfall. "Mir geht es eigentlich ganz gut, natürlich habe ich mal so gedankliche Phasen, sage ich es jetzt mal, wo ich mir so denke, wie scheiße es war, wie schrecklich dieser Moment war. Aber sonst geht es mir eigentlich ganz gut, ich komme damit klar", stellte sie im Interview mit klar. Unterstützung bekam sie in der schweren Zeit von ihren Konkurrentinnen. "Die Mädels haben mir sehr geholfen. Wir sind alle froh, dass Jasmin jetzt weg ist. Durch die Situation sind wir einfach nochmal viel näher zusammen gekommen."

Lena lässt sich nicht unterkriegen. Jetzt will sie vor allem Heidi von sich überzeugen. "Ich gucke positiv den nächsten Wochen entgegen. Als ich geheult habe und geschlagen wurde von diesem Mädchen, habe nur daran gedacht, dass ich endlich mein Foto haben möchte."