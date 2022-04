GNTM 2022: Kandidatin packt aus! Das passiert wirklich hinter den Kulissen

Was kaum einer wusste: Nicht Heidi Klum kümmert sich um die Kandidatinnen, sondern eine Nanny. Die Models müssen 24 Stunden alles geben - auch dann, wenn die Kameras nicht an sind. "Und das auch, wenn man keine Lust auf Kameras hat oder man einen Tag hat, an dem man sich nicht wohlfühlt", verriet Tamara Hitz. Zum Friseur dürfen die Models während der Dreharbeiten übrigens nicht. Beim Essen gibt es keine Einschränkungen: "Man darf essen, was man will und wie oft man will. Es ist nicht mehr wie früher bei GNTM."

