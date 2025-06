GNTM 2026: Diese Realitystars sollen dabei sein!

Vom Realitystar und Topmodel? In diesem Jahr versuchten gleich mehrere bekannte Gesichter aus der Realitywelt ihr Glück auf dem Laufsteg. Und auch in der kommenden Staffel sollen einige Realitystars dabei sein: Wie der Instagram-Account "instacringe.tv" berichtet, wurden bei den "Germany's next Topmodel"-Castings in Köln vor wenigen Tagen bekannte Gesichter gesichtet!