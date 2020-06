GNTM: Annabel und Sarah kehren Heidi Klum den Rücken

Doppel-Ausstieg bei den Topmodels! Waren es am Ende der letzten Folge noch 23 Mädchen, wird die neue Episode morgen mit zwei Kandidatinnen weniger beginnen.

Annabel (16) und Sarah (17) haben die Show freiwillig verlassen. "Ich will mich ganz auf meine schulische Laufbahn konzentieren", so Annabel gegenüber "bild.de". Und Sarah, die in der letzten Sendung mit Heulattacken wegen zu niedriger Absätze auffiel, erklärt: "Meine Ausbildung zur Friseurin hat Priorität!"

Oder ob in Wirklichkeit doch andere Gründe hinter dem Ausstieg stecken? Die ausgeschiedene Kandidatin Pari Roehi packte nämlich aus, dass hinter den Kulissen nicht alles so rosig sei wie es im TV aussieht. Vielleicht haben das jetzt auch die anderen Mädchen gemerkt...