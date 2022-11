"GNTM": Diese Ex-Teilnehmerin hat 40 Kilo zugenommen!

Gemeinsam mit Sängerin Alicia Awa sprach Alex im "YUM YUM HUSTLERS" -Podcast offen wie eh und je. So gab sie zu, aufgrund extremen Schwitzens nicht gerne auf Events zu gehen. "Ich schwitze wie die 95 Kilo, die ich wiege. Ja, jetzt habe ich es gesagt! Ist halt ein Fakt. Ich habe in einem Jahr 40 Kilo zugenommen", gesteht das Model. Das scheint sie auch gar nicht weiter zu stören, was sie allerdings stört, ist, dass sie an "beschissenen" Stellen schwitzt: "Ich schwitze am Rücken, am Nacken, auf der Oberlippe, am Haaransatz!", erzählt Alex lachend.

Während des legendären "GNTM"-Umstylings hab es jede Menge krasse Verwandlungen. Seht mehr im Video!