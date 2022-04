Alex Mariah Peter: So anders sah die GNTM-Beauty als Mann aus

Die Trans-Frau möchte anderen LGBTQ+-Community-Mitgliedern Mut zusprechen und erzählt offen über ihre Transition vom Mann zur Frau, die sie heute ist. Sie erzählt von den Höhen und Tiefen ihrer Vergangenheit mit dem Thema und bedankt sich vor allem aber für den Support, den sie in der Zeit und auch bis heute von ihrer Community sowie von ihrem Umfeld erfahren hat. Mit so viel Offenheit hätten ihre Fans nicht gerechnet und überschütten die GNTM-Beauty mit unendlich viel Zuspruch: "Finde es sehr stark, dass du das mit uns teilst, das hättest du nicht tun müssen, danke für deine Offenheit" oder "Alex du bist toll so wie du bist und eine richtige Schönheit. Sei stolz auf dich, auf das alles was du erreicht hast und mit dir trägst. Ich mag dich so wie du bist." lauten nur ein paar der Stimmen aus den Kommentaren. Bei so viel lieben Worten kann gewiss auch Alex nach diesem großen Schritt aufatmen.

