GNTM: Enthüllt! Das sind die Halbfinalistinnen

"GNTM" geht langsam auf die Zielgerade zu. Sieben Nachwuchsmodels kämpfen um den Einzug ins Halbfinale. Doch Paparazzi haben das Geheimnis schon jetzt gelüftet.

Sind DAS die Halbfinalistinnen?

Die Bilder zeigen Simone, Vanessa, Sayana, Alicija und Cäcilia bei einem Shooting, das noch nicht im ausgestrahlt wurde. Von Sarah und Caroline fehlt jede Spur. Etwa weil sie die Show bereits vorher verlassen mussten? Gut möglich. Schließlich waren beide schon öfters Wackelkandidatinnen, müssen in der heutigen Folge sogar im Shoot-Out gegeneinander antreten. Hat Heidi etwa auch die Siegerin wenig später aus der Show geworfen?

Naomi Campbell beurteilt die Kandidatinnen

Eine Antwort wird es wohl erst heute Abend geben. Die Kandidatinnen müssen in Folge 14 beim Bodypainting -Shooting mitten auf dem Rodeo Drive überzeugen. Für den Entscheidungswalk holt sich nicht nur Unterstützung von Fotograf Mat McCabe, sondern auch von Supermodel Noami Campbell. "Naomi hat wie keine andere das Model-Business geprägt und durch ihre langjährigen Erfahrungen auf den internationalen Laufstegen weiß sie natürlich, wie man seine Persönlichkeit in den Catwalk miteinarbeitet", erzählt Heidi stolz. Mal sehen, was die Laufsteg-Queen zu Heidis Nachwuchsmodels sagte...