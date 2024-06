"GNTM"-Gewinner Jermaine: Bittere News nach seinem Sieg!

Nach seinem Sieg konnte Jermaine seine Tränen nicht zurückhalten. Die Last, die mit dem Druck abzuliefern in den letzten Wochen auf seinen Schultern lag, schien von einem Moment auf den Anderen abgefallen zu sein und er ließ seinen Emotionen freien Lauf. Doch so sehr sich der 20-Jährige über seinen Sieg freut, so wenig scheinen es ihm die Fans zu gönnen. In den Kommentaren auf Instagram sammeln sich Stimmen aus der Community, die einen anderen Mann an der Spitze gesehen hätten: Linus Weber (25).

Der Zweitplatzierte war in den Augen vieler Zuschauer, der wahre Gewinner der Staffel. So schreiben nur ein paar der Fans auf Instagram Kommentare, wie: "Sorry, overhyped. Linus for the win!", "Kommt leider sehr überheblich rüber, Linus ist viel sympathischer", "Linus hätte es 1000% mal mehr verdient genauso wie Xenia" oder "Linus ist unser Gewinner!". Aua, ganz schön harte Worte für Gewinner Jermaine. Andere Nutzer stärken ihm, nach all dem bitteren Gegenwind, jedoch den Rücken und schreiben: "Linus hatte nicht einen einzigen Job, was wollt ihr alle hier in den Kommentaren? Jermaine war viel besser!". Das scheint auch GNTM-Chefin Heidi Klum so zu sehen und ihre Meinung ist gewiss auch für Jermaine die, die wirklich zählt.

Ein Nutzer bringt es wohl auf den Punkt: "Trotz aller Kontroversen während der Staffel und auch dem cringe während des Finales muss man einfach zugeben, dass endlich mal wieder zwei Menschen gewonnen haben, die es wirklich verdient haben. Ich wäre auch eher für Xenia gewesen, aber trotzdem mega faire Entscheidung".

Womit Heidi Klum in ihrer Model-Castingshow für Furore gesorgt hat, erfährst du im Video: