"GNTM"-Gewinnerin Jacky: Sex-Skandal nach dem Finale!

Vergangenen Donnerstag konnte sich Jacky Wruck gegen ihre Konkurrentinnen im großen "GNTM"-Finale durchsetzen. Die 21-Jährige gewann nicht nur 100.000 Euro und das Cover der deutschen Harper's Bazaar, sondern durfte auch für die Werbekampagne des neuen Parfums von Philipp Plein vor der Kamera stehen. Doch letzteres sorgt gerade für reichlich Wirbel...

Heidi Klum: Aus und vorbei! Bittere Konsequenz nach dem GNTM-Finale

Sex-Skandal um "GNTM"-Siegerin Jacky

Auf ihrem -Account zeigte Jacky einen kurzen Making-of-Clip von dem Shooting. Sie rekelt sich im sexy Schlitz-Kleid auf einem Luxus-Auto, während der Designer mit verschränkten Armen im Vordergrund steht. Im Hintergrund läuft der Song "Gooba" von dem Rapper 6ix9ine, der vor allem für seine frauenfeindlichen Texte bekannt ist.

Bei den Fans kommt der Clip überhaupt nicht gut an. "Ich finde die Kampagne, nach allem was ich sehe, einfach mehr als sexistisch. Der Macker, der sich mit einer Frau brüstet, die total objektifiziert wird", schimpft beispielsweise ein Follower. Ein anderer schreibt: "Die Werbung ist furchtbar! Kaufe ich schon deshalb auf keinen Fall! Sowas gab es in den 80ern! Frau lasziv auf dem Heck, ernsthaft Her Plein?!" Und Jacky? Die meldete sich zu den Vorwürfen bisher noch nicht zu Wort…

