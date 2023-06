GNTM: Krasse Enthüllung! Das Finale findet ohne Zuschauer statt

Am 15. Juni ist es wieder soweit: Die 18. Gewinnerin von "Germany's next Topmodel" wird gekürt. Wieder einmal findet das Finale live mit diversen prominenten Gästen statt: Mit dabei sollen dieses Jahr neben den Modeschöpfern Jean Paul Gaultier und Christian Cowan, auch Heidi Klums Tochter Leni sein. Auch musikalisch wird das Finale von GNTM einiges zu bieten haben: So treten unter anderem die Rockband Scorpions und die schwedische Doppel-ESC-Gewinnerin Loreen während der Show auf.

Doch eine Neuerung soll es geben: Die Show wird ohne Fans im Publikum stattfinden!