GNTM: Model packt aus - das passiert wirklich hinter den Kulissen

In diesem Jahr kämpfen wieder junge Mädels um den heißbegehrten Titel der Castingshow. Mit dabei ist auch Romina Palm. Und die plaudert jetzt in einem Youtube-Video aus dem Nähkästchen. Denn so geht es wirklich in der Show zu.

"GNTM hat kein Script, da steht keiner, der dir sagt: Das hier ist dein Text", so die Beauty. Aber: Natürlich wird darauf geachtet, dass bestimmte Rollen in der Show vertreten sind. "Es gibt ja schon immer so ein paar Rollen. Es gibt immer eine, die ist sehr extrovertiert und laut, oder eine, die ist eher schüchtern und ruhig, und da versuchen einige, sich eben einzuordnen."

