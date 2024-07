GNTM-Star Xenia Tsilikova: Bald im "Dschungelcamp"? Das sind ihre Pläne

Hast du noch Kontakt zu Heidi? Oder zu anderen Kandidat:innen?

Heidi Klum ist eine sehr viel beschäftigte Frau. Neben 'Germany’s Next Topmodel' hat sie auch noch viele weitere Projekte, bei denen sie mitwirkt. Ich bewundere diese Frau, weil sie so viel erreicht hat und trotzdem noch so warm und herzlich geblieben ist. Sie ist sehr professionell und ich denke, keine:r der Kandidat:innen hat deshalb noch Kontakt zu ihr. Aber mit den anderen Kandidat:innen treffen wir uns bis heute alle. Wir sind tolle Freunde geworden und ich bin sehr dankbar für diese Leute.

Was wäre dein absoluter Traumjob?

Auf jeden Fall 'Victoria's Secret'. Ich hab viel vor in meinem Leben und möchte noch so viel erreichen. Deshalb sind meine Träume auch so groß und wahrscheinlich nicht mal greifbar, aber ich versuche auf das Größte hin zu arbeiten [...]. Aber auch jetzt bin ich eigentlich schon glücklich, weil ich meinen Traum lebe.

Kannst du dir auch vorstellen in anderen Shows mitzumachen? Z.B. dem Dschungelcamp?

Ich hoffe, als Model oder Schauspielerin durchstarten zu können, aber ich würde trotzdem niemals nie zu anderen TV Show sagen, die zu mir passen würden. Ob das "Dschungelcamp" eine Option für mich wäre, denke ich eher nicht.