GNTM: Steht die Gewinnerin bereits fest?

Die Jubiläumsstaffel von "Germany's next Topmodel" läuft bereits seit einigen Wochen im TV – und der Kampf um den Titel spitzt sich langsam zu. Aktuell sind noch elf Frauen und zehn Männer im Rennen, doch bis zum großen Finale, das voraussichtlich im Juni stattfinden wird, kann natürlich noch einiges passieren.

Trotzdem deutet sich schon jetzt eine klare Favoritin an: Wird SIE am Ende "Germany's next Topmodel" 2025?