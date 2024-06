GNTM: Überraschungs-Gast im Finale!

Das große Finale von "Germany's next Topmodel" steht in den Startlöchern! Heute, am 13. Juni 2024 ist es so weit und Xenia, Lea, Fabienne, Jermaine, Linus und die Zwillinge Luka und Julian kämpfen live um den Sieg, 100.000 Euro und das Cover der deutschen Harper's Bazaar. Damit Heidi (51) diese schweren Entscheidungen nicht alleine treffen muss, hat sie sich Unterstützung an die Seite geholt. Doch wie die Model-Mama jetzt in ihrer Instagram-Story zeigt, ist noch ein ganz besonderer Gast angereist, um an ihrer Seite zu stehen!