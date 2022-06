Heidi Klum: Alle Ex-Männer & Ex-Freunde des Topmodels auf einen Blick

Heidi Klum & Ric Pipino: Der Friseur

Nanu? Wer erinnert sich noch an diesen Partner von Heidi Klum? Mit Ric Pipino war das Model nicht nur zusammen, sondern sogar verheiratet! Eine ziemlich ungewöhnliche Beziehung, schließlich war Heidi gerade mal 24 Jahre alt, als sie dem 14 Jahre älteren Starfriseur 1997 das Ja-Wort gab. Pipino und Klum lebten gemeinsam in New York und gingen ihren Karrieren nach. Doch nach 5 Jahren scheiterte die Ehe zwischen dem gebürtigen Australier und Heidi Klum, so ließ sich das Paar 2003 scheiden. Über die genaueren Umstände der Trennung ist nichts bekannt. Lediglich das Management der heute 49-Jährigen gab damals bekannt, dass sich Heidi Klum und Ric Pipino "einvernehmlich und in Freundschaft" trennten. Damit endete eine Beziehung, die völlig ohne Dramen und Skandale auskam...