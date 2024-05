GNTM: "Unfair"! Fans unterstellen Heidi ein abgekartetes Spiel

Hat Heidi das von Anfang an geplant? In der gestrigen Sendung von "Germany's next Topmodel" gab es etwas, das gab es noch nie: Die Zwillinge Luka und Julian Cidic (beide 24) werden ab sofort nicht länger im Wettbewerb gegeneinander kämpfen, sondern von nun an als Team antreten! "Muss einer gehen, gehen beide", erklärte Heidi. Offenbar habe sie die vergangenen Wochen vergeblich versucht, die beiden Brüder zu trennen, bis sie jetzt erkannt habe, dass sie als Team viel stärker sind und vor allem zu zweit einen besonderen Wow-Effekt haben.

Doch genau diese Entscheidung sorgte jetzt für ordentlich Kritik!