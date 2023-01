GNTM: Zufall? Ausgerechnet an diesem Tag beginnt die neue Staffel

Die 18. Staffel der Castingshow startet dieses Jahr am 16. Februar, ausgerechnet an Weiberfastnacht! Zufall? Wahrscheinlich. Dieses Jahr wird der Start von GNTM trotzdem anders sein, als die Jahre zuvor: Zum Auftakt der neuen Staffel geht es dieses Mal direkt nach Hollywood! In Los Angeles trifft Heidi Klum dann auf die 30 Kandidatinnen, die dort direkt ihre erste Fashion-Show laufen sollen. Wer wohl dieses Jahr "Germany's next Topmodel" wird?

Das legendäre GNTM-Umstyling sorgte schon für viele Tränen bei den Kandidatinnen. Seht im Video die krassesten Verwandlungen.