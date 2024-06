GNTM: Zwei Gewinner! Das wollen die Models mit den 100.000 Euro machen

Jetzt wird es ernst! Am Donnerstagabend kämpfen die sieben GNTM-Finalist:innen um den Titel "Germany's Next Topmodel" und ein Preisgeld von 100.000 Euro. Das Besondere in diesem Jahr: Es wird zwei Sieger geben - eine Gewinnerin und einen Gewinner. Doch was fängt man nur mit so viel Geld an? "Promiflash" gegenüber enthüllen die Finalist:innen jetzt ihre Pläne!