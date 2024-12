Golden Bachelor: "Das ist Porno!" Busen-Zoff in der Villa

Während sich Bärbel fröhlich mit nackter Brust in der Frauenvilla räkelt, wird im Hintergrund schon ordentlich getuschelt und gezickt. "Jetzt macht die das wieder! Wir sind doch in keiner Pornosendung!", schimpft Kandidatin Simone . Auch Birgit T. (60) findet Bärbel zu nackig: "Dann macht sie die Beine so weit auseinander. Wir sind in einem Alter, da können wir uns auch anders präsentieren.“