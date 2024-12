„Golden Bachelor“: Franz Stärk verrät traurige Details zur Trennung von seiner Ex-Frau

Endlich geht es los! Heute Abend, am 3. Dezember 2024, können wir dem ersten Ü70-Bachelor auf RTL+ dabei zuschauen, wie er die Rosen verteilt. Doch wer ist Franz Stärk (73) überhaupt, wieso ist er Single und was hat ihn dazu bewogen, an der Dating-Show teilzunehmen? Eins steht fest: Mit seinem sympathischen Lächeln und seiner offenen und humorvollen Art wird der neue Bachelor seine 20 Kandidatinnen dahinschmelzen lassen! "Ich habe eine tiefe Sehnsucht, eine Frau so richtig kennenzulernen", verrät er im Interview.