"Golden Bachelor": Der erste Trailer ist da! Franz lässt nichts anbrennen

Der "Golden Bachelor" steht in den Startlöchern! Zum ersten Mal sucht ein Mann im besten Alter nach der großen Liebe im TV. Während die US-Version im letzten Jahr Premiere feierte, ist es nun auch in Deutschland so weit: Franz Stärk (73) wird unter 18 Damen über 60 sein passendes Gegenstück suchen. Wie spannend die Reise wird, zeigt nun der erste Trailer.