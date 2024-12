Golden Bachelor: Franz Stärk über seine Ex - "Ganz wichtiger Mensch für mich"

Auch über seine Ex-Frau spricht er im Podcast. "Wir haben sehr viel Verantwortung übernommen, für die Kinder, für uns selbst, für den beruflichen Weg und so […], aber uns vielleicht so ein bisschen aus den Augen verloren", gibt er zu. Dass seine Ex-Frau sich auf Kur in einen anderen verliebt hat, verriet Franz direkt in Folge 1 des "Golden Bachelor", nicht aber, wie nah er seiner Verflossenen trotz allem noch steht. "Und dann lebt man sich halt auseinander und irgendwann bedient ein anderer vielleicht das, was dem Partner gefehlt hat. Das ist völlig in Ordnung für mich mittlerweile." Trotz des Kurschattens und dem dramatischen Ende der 30-jährigen Beziehung, schätzt Franz Stärk die Mutter seiner Kinder bis heute sehr. "Das ist ein ganz wichtiger Mensch für mich und das bleibt auch für immer, da bin ich ganz sicher."