Golden Bachelor: Reunion-Überraschung! Zweite Chance für Franz und Mercedes!

Spannend wurde es, als es um den aktuellen Beziehungsstatus von Franz und Sylvia ging. Denn: Die beiden haben sich nach der Show heimlich getroffen! "Die Initiative kam vom Franz, muss ich dazu sagen, er hat da wirklich alles gegeben", so Sylvia. Ein erstes Treffen in Magdeburg offenbarte viele Gemeinsamkeiten, danach folgte ein weiteres Wiedersehen in Sylvias Dorf. Doch die Distanz stellte eine Herausforderung dar.

Trotzdem verbrachte das Paar Weihnachten und Silvester gemeinsam – und zwar im geheimen Liebesurlaub auf Zypern! Trotzdem sind sie nicht offiziell zusammen. Franz erklärte: "Ich würde sagen, wir sind so freundschaftlich sehr eng verbunden. Ob wir ein Paar sind, weiß ich nicht."

Bleibt also die Frage: Gibt es doch noch Hoffnung für Franz und Mercedes? Die Zeit wird es zeigen …

