Goodbye Deutschland: Gefängnis-Drama um René Zierl

Nur Ärger mit der Liebe! Nach seinem Ehe-Aus mit Marcel Krakow (27) hat sich René Zierl (46) neu verliebt! Doch drei Monate nach Beziehungsbeginn werden der „Goodbye Deutschland“-Auswanderer und Kai Winter (22) schon wieder getrennt – weil der 22-Jährige seit vergangener Woche im Gefängnis sitzt!

Ein halbes Jahr ist die Trennung von René und Marcel nun her – und endlich schien es in Sachen Liebe für den 46-Jährigen wieder bergauf zu gehen. „Ich habe Kai vor drei Monaten über das Internet kennen- und lieben gelernt und ihn dann zu mir nach Mallorca eingeladen“, so der Party-Organisator zu "Closer".