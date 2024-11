Goodbye Deutschland: Liebes-Aus! Dieses Paar hat sich getrennt

Schon im April hat sie den Schlussstrich gezogen. "Die Trennung war richtig. Anstatt in einer unglücklichen Beziehung festzuhängen, sollte man sein eigenes Glück in die Hand nehmen – auch wenn es ein großer Schritt ist." Böses Blut fließt aber nicht zwischen den Ex-Partnern.

Jetzt will Deniz sich erstmal voll und ganz auf ihre Tochter Kiana (17) konzentrieren. Wie es für sie beruflich weitergeht? Entweder in der Gastronomie oder als Mediendesignerin. "Ich freue mich über Job-Angebote", sagt Deniz. Mal sehen, wohin es den "Goodbye Deutschland"-Star in Zukunft hinverschlägt...

