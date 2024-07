"Goodbye Deutschland"-Sina Hoffmann: Schlimme Tierquälerei-Vorwürfe in ihrem Tierheim auf Mallorca!

In der neuen Folge "Goodbye Deutschland", die am 22. Juli 2024 um 20.15 Uhr auf VOX ausgestrahlt wird, macht sie nun ihrem Frust Luft und betont, wie ernst die Lage wirklich sei. Die Hass-Nachrichten gingen mittlerweile so weit, dass sie sogar um ihr Leben bangt. In einigen Posts im Netz wurde sie danach nämlich sogar bedroht. Doch eine Sache macht ihr wohl besonders zu schaffen: Ihre Katzen-Finca hat keine Türschlösser. Grund genug für Sina sich aus Angst vor ihren Hatern jeden Abend in ihrem Schlafzimmer zu verbarrikadieren. Wie wird es für die Tierheim-Besitzerin auf Mallorca weitergehen? Das erfahren die Zuschauer am Montag, dem 22. Juli 2024 um 20.15 Uhr auf VOX.

Was machen die Kult-"Goodbye Deutschland"-Stars heute? Wir zeigen es dir hier im Video: