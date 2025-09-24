Gossip Girl feiert 18. Geburtstag!

Kaum zu glauben, aber „Gossip Girl“ wird 18 Jahre alt! Die US-amerikanische Kult-Jugendserie hat eine ganze Generation geprägt und begeistert auch 2025 noch Fans weltweit. Doch was machen Blake Lively, Leighton Meester & Co. eigentlich heute?

Es ist, als würde man mitfiebern wollen. Für alle Girlie-Serienfans ein absolutes Highlight, denn mit dem 18. Geburtstag von „Gossip Girl” wird wieder ein Stück Nostalgie zum Leben erweckt! Wir haben alle spannenden Updates zu den Hauptdarsteller:innen – von Karriere-Highlights bis hin zum Privatleben!

Blake Lively (38) – Serena van der Woodsen

Blake schaut ernst in die Kamera!
Blake Lively bei einer Premiere! © IMAGO / Avalon.red

Blake Lively, die ikonische Serena, ist auch heute noch erfolgreich auf der großen Leinwand unterwegs. Ihr letzter großer Film „The Rhythm Section – Zeit der Rache“ (2020) ist bei Amazon Prime zu sehen. Außerdem spielte sie Hauptrollen in Dramen wie „Nur noch ein einziges Mal“ und Thrillern wie „Nur ein kleiner Gefallen“ oder „Für immer Adaline“. Privat ist Blake mit Schauspieler Ryan Reynolds glücklich verheiratet und Mutter von vier Kindern. Auf Instagram teilte sie nostalgische Momente und bezeichnet „Gossip Girl“ liebevoll als ihre „Studienzeit“.

Leighton Meester (39) – Blair Waldorf

Leighton Meester schaut lächelnd in die Kamera!
Leighton Meester bei der Fashion Week in Paris! © Imago/Abacapress

Leighton Meester, die glamouröse Blair, ist weiterhin im TV und Kino präsent. Ihr Film „A Weekend Away“ kam 2022 in die deutschen Kinos. Außerdem war sie in Serien wie „How I Met Your Father“ und „The Buccaneers“ zu sehen. Privat ist sie mit Schauspieler Adam Brody verheiratet, mit dem sie zwei Kinder hat.

Penn Badgley (38) – Dan Humphrey

Penn Badgley schaut ernst in die Kamera!
Penn Badgley bei der Staffel 5 von „You”. © Imago/Landmark Media

Penn Badgley wurde durch Gossip Girlberühmt und hat mit der Netflix-Hitserie „You“ 2018 sein Karriere-Comeback gefeiert. Dort spielte er in allen fünf Staffeln die Hauptrolle. Er ist seit 2017 mit Sängerin Domino Kirke verheiratet, gemeinsam haben sie einen Sohn.

Ed Westwick (38) – Chuck Bass

Ed Westwick hat eine Sonnenbrille auf und winkt in die Kamera!
Ed Westwick bei der „Ferrari’s Fashion Show” während der Fashion Week in Mailand © Imago/Abacapress

Ed Westwick, der charismatische Chuck, war zuletzt in der Comedy-Serie „White Gold“ (2017) und Filmen wie „Enemy Lies“ zu sehen. 2021 lernte er seine Frau Amy Jackson kennen, mit der er heute einen Sohn hat. Neben der Schauspielerei singt er in der Band „For You“ und begeistert Fans auf TikTok.

Kelly Rutherford (56) – Lily van der Woodsen

Kelly Rutherford macht einen Handkuss!
Kelly Rutherford beim Cannes Filmfestival 2024! © Imago/Abacapress

Kelly Rutherford spielte die elegante Lily und war auch nach „Gossip Girl“ aktiv, u.a. in „Pretty Little Liars: The Perfectionists“ und „Power Book II: Ghost“. Privat kämpfte sie einen langen Sorgerechtsstreit um ihre zwei Kinder, die heute bei ihrem Vater in Frankreich leben. Trotz der Herausforderungen setzt sie sich engagiert für Frauenrechte ein.

Matthew Settle (56) – Rufus Humphrey

Matthew Settle schaut zur Seite!
Matthew Settle bei der Weltpremiere des Kinofilms „The SpongeBob Movie” © Imago/Future Image

Matthew Settle, der Vater der Humphrey-Kinder, war zuletzt 2016 in Serien wie „Criminal Minds“ zu sehen. Seitdem ist es ruhig um ihn geworden.

Jessica Szohr (40) – Vanessa Abrams

Jessica Szohr schaut ernst zur Kamera!
Jessica Szohr bei einer Premiere von Warner Bros. © Imago/Picturelux Images

Jessica Szohr spielte Vanessa und glänzte ab 2018 als Hauptdarstellerin in „The Orville“. 2020 wurde sie Mutter – Vater ist der Profi-Eishockeyspieler Brad Richardson. Zuletzt war sie im Film „Clover“ zu sehen.

Warum „Gossip Girl“ auch heute noch Kult ist

Mit einer Mischung aus Drama, Glamour und Skandalen prägt Gossip Girl Generationen von Serienfans. Die Charaktere sind längst Kultfiguren – und ihre Geschichten faszinieren auch heute noch Millionen.

Alle Folgen von „Gossip Girl“ könnt ihr heute auf Amazon Prime, RTL+ und Netflix streamen.

