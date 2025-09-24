Blake Lively, die ikonische Serena, ist auch heute noch erfolgreich auf der großen Leinwand unterwegs. Ihr letzter großer Film „The Rhythm Section – Zeit der Rache“ (2020) ist bei Amazon Prime zu sehen. Außerdem spielte sie Hauptrollen in Dramen wie „Nur noch ein einziges Mal“ und Thrillern wie „Nur ein kleiner Gefallen“ oder „Für immer Adaline“. Privat ist Blake mit Schauspieler Ryan Reynolds glücklich verheiratet und Mutter von vier Kindern. Auf Instagram teilte sie nostalgische Momente und bezeichnet „Gossip Girl“ liebevoll als ihre „Studienzeit“.