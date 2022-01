Gottfried trauert: "Bauer sucht Frau"-Martina ist tot

Die Fans sind über den Tod fassungslos. "Ich will es nicht glauben, die beiden waren doch so glücklich" oder "Ich wünsche Gottfried viel Kraft" schreiben die User in den Kommentaren. Die Tierarzthelferin starb bereits im Dezember, aber erst jetzt wurde die Todesnachricht bekannt. Besonders bitter: Mit Martina verliert Gottfried bereits seine zweite Frau. Nach mehr als 30 Jahren starb seine erste Partnerin und auch Martina war verwitwet - die beiden hatten das gleiche Schicksal und führte sie daher bei "Bauer sucht Frau" sofort zusammen.

2021 sind weitere Stars von uns gegangen - mehr dazu hier im Video: