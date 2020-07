Grant Imahara: Der "MythBusters"-Star ist tot

Trauriger Abschied

Ein Pressesprecher des Senders "Discovery" bestätigt, dass der Robotertechniker am 13. Juni an den Folgen eines Gehirnaneurysmas gestorben ist. "Wir sind untröstlich, diese traurige Nachricht über Grant zu hören. Er war ein wichtiger Teil unserer Discovery-Familie und ein wirklich wunderbarer Mann. Unsere Gedanken und Gebete gehen an seine Familie", heißt es in dem Statement.

Imahara war ein großer "Star Trek"-Fan und galt als Spezialist für den Bau von Robotern. Doch auch "Star Wars" konnte sein Herz glücklich machen. In drei Filmen kontrollierte er die Bewegungen des Androiden R2-D2.

Von diesen Stars mussten wir uns 2019 verabschieden: