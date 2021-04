Paul Ritter: Der "Harry Potter"-Star stirbt mit 54 Jahren

Paul Ritter blickte auf eine beeindruckende Karriere zurück. Den meisten wird er durch seine Rolle des Zauberers Eldred Worple in "Harry Potter und der Halbblutprinz" bekannt sein. Außerdem begeisterte Paul als Bösewicht im James-Bond-Film "Ein Quantum Trost" und in 37 Folgen der Sitcom "Friday Night Dinner". Zuletzt war der britische Schauspieler in der Serie "Chernobyl" über die Reaktorkatastrophe in Tschernobyl zu sehen. Jetzt müssen die Fans Abschied nehmen.