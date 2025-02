Großer Ärger bei "Lets Dance" 2025: Fans fordern Gerechtigkeit

Das gab es noch nie! Die 18. Staffel von "Let's Dance" ist gerade erst an den Start gegangen, schon fallen gleich zwei (!) Promis krankheitsbedingt aus. Gestern verkündete RTL bereits via Instagram, dass Kandidatin Leyla Lahouar (28) in der ersten richtigen Show "aus gesundheitlichen Gründen" nicht tanzen könne: "Ihr Arzt hat sie aus dem Verkehr gezogen und ihr nahegelegt, erstmal keinen Sport zu machen." Nur einen Tag später folgt ihr Jeanette Biedermann (45). Ebenfalls über Instagram verrät die Sängerin, dass sie die Grippe erwischt habe: "Ich habe seit Tagen hohes Fieber und mein Arzt hat mir dringend davon abgeraten, so auf die Tanzfläche zu gehen." Sie hoffe allerdings, nächste Woche wieder fit zu sein.

Obwohl in Show 1 gleich zwei Tanzpaare nicht antreten können, bleibt es wie gehabt: "Es bleibt alles wie gehabt und ein Paar wird uns trotzdem in Show 1 verlassen müssen", heißt es in dem Video von dem "Let's Dance"-Instagram-Account. Doch damit sind Fans der Show offenbar so gar nicht zufrieden ...