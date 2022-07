Gülcan Kamps: Bewegende Baby-Beichte

In der Sendung ging es um das Thema "Der Sommer, der anders war". Gülcans Sommer war der erste mit ihrem Baby. Ein ganz besonderer Sommer. Doch bis zu diesem Glück war es ein wirklich langer weg. Fünf Jahre lang hat es die 39-Jährige mit ihrem Mann Sebastian Kamps versucht schwanger zu werden.

"Mir war immer klar, dass ich Kinder bekommen möchte. Gleichzeitig war mir auch klar, dass ich das nicht sehr jung für mich entscheide, sondern warte, bis ich 30, Mitte 30 bin. Das war für mich als Frau das perfekte Alter", erklärt sie offen. "Dann macht man aber manchmal die Rechnung ohne den Wirt. Oder die Rechnung ohne das Baby."

Keine einfache Zeit. "Man denkt alle um einen herum bekommen 25 Kinder. Und man wartet einfach auf dieses große Glück. Und es ist natürlich vollgestopft mit ganz viel Hoffnung. Und auch natürlich traurigen Momenten, die man versuchen muss in den Alltag zu integrieren", erklärt sie weiter. Für sie sei es wie ein Marathon, man darf nicht aufgeben.

Auch der Fakt, dass man in der Gesellschaft nicht so offen über einen unerfüllten Kinderwunsch spricht, macht die Situation nicht einfacher. "Ich habe mich teilweise wirklich sehr alleine gefühlt. Und habe dann gemerkt, als ich angefangen habe mit meinen Freundinnen und meiner Familie darüber zu sprechen, hatte jeder eine Geschichte, dass ich mir dachte: Ok, gut, deine ist ja noch easy."

Und nun hat sich der Traum vom Kind ohnehin für Gülcan erfüllt. Und sie könnte nicht glücklicher darüber sein.

