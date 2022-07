Andrej Mangold: Date mit der Ex! Bahnt sich jetzt ein Liebescomeback an?

Ein Essen mit der oder dem Ex? Für viele ein absolutes No Go! Für Andrej Mangold nicht. Der setzte sich jetzt tatsächlich mit seiner Verflossenen Pauline Fernandez an einen Tisch und sprach über ihre damalige Liebe. Der Ex-Bachelor nimmt nämlich an der Sendung "Eating with my Ex" (ab 14. Juli 2022 immer donnerstags auf discovery+) teil. "Eine coole Idee, die auf den ersten Blick doch etwas verrückt erscheint", gesteht er im Interview.

Der 35 Jährige und die Beauty waren viereinhalb Jahre ein Paar. Die beiden lebten sogar zusammen. Doch nachdem Andrej in eine andere Stadt gezogen war, kam es kurze Zeit später zur Trennung. Danach wurde der Profi-Basketballer zum "Bachelor" - der Rest ist Geschichte...

Nach vielen Jahren treffen sich die beiden nun wieder. Doch wie lief das Date? "Ich fand es gut, dass wir uns nochmal gesehen haben und uns ein Update nach so langer Zeit gegeben haben. Es war natürlich aber auch klar, dass wir über die Beziehung sprechen und das Gespräch eventuell eine gewisse Dynamik annehmen könnte", so Andrej.